سعر الليرة التركية اليوم الثلاثاء.. هبوط تاريخي

تراجعت سعر الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، في نهاية التعاملات المسائية، ليسجل هبوطًا تاريخيًا، ويستمر حالة التدهور بشكل متواصل لمدة 7 أيام، بعد أن تجاوز سعر الدولار الواحد نحو 13 ليرة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء في المجال الاقتصادي، سعر الليرة التركية.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الليرة التركية، ارتفاعا كبيرًا، إذ سجل 13 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد.

سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية

في حين سجل سعر اليورو الواحد نحو 14.35 ليرة تركية.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 16.99 ليرة تركية.

سجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 13.60 ليرة

سجل الدرهم الاماراتي ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 3.45 ليرة.

أسباب تراجع سعر الليرة التركية

ويعتقد خبراء الاقتصاد، أن تراجع الليرة التركية لليوم السابع على التوالي، يرجع إلى عجز الميزان التجاري الناتج عن ارتفاع فاتورة الطاقة، خلال العام الجاري، بالإضافة إلى خفض الفائدة في المصرف التركي.

وتترقب الأسواق لقرارات المصرف التركي، الخميس المقبل، قرارات جديدة للمصرف المركزي التركي، إذ يتوقع أن يتقرر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال البنك المركزي التركي، إنه يمكنه فقط التدخل في الأسواق في ظروف معينة لتقلبات مفرطة، مضيفًا أن موجة مبيعات في الليرة التركية «غير واقعية ومنفصلة تمامًا» عن الواقع.

يشار إلى أن تدهور الليرة التركية، يأتي عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التضخم لن يتراجع جراء السياسة المتشددة لأسعار الفائدة، وتعهد بالنصر فيما سماها حرب الاستقلال الاقتصادي.