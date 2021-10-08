في عيد ميلاد شيرين عبد الوهاب صاحبة «العفوية القاتلة»: تصريحات وأزمات

تحتفل اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ41، حيث إنها وُلدت في 8 أكتوبر عام 1980 في حي القلعة بمحافظة القاهرة، وبدأت حياتها الفنية منذ الصغر.

كانت البداية الحقيقية لشيرين عبد الوهاب مع المنتج نصر محروس الذي قرر إنتاج ألبوم لها وللفنان تامر حسني بعنوان «فيري ميكس 3» وكانت أولى أغنياتها «آه يا ليل» التي عرفها الجمهور بها، وعلى مدار تلك السنوات لمع اسم شيرين وبرزت مكانتها، ولكن كانت عفويتها سببا في مجموعة كبيرة من المشكلات والأزمات التي تعرضت لها.

تسجيل صوتي.. سر أزمة شيرين مع زوجها

وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها شيرين على المستوى الفني، حيث إنها تُعد من أشهر النجمات في الوطن العربي، إلا أن حياتها لم تخل من الأزمات التي أثرت عليها طوال مشوارها الفني، كان آخرها تسريب تسجيل صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب يتحدث فيه عن إدارة ابنه لعمل شيرين، وسيطرته على أموالها، بالإضافة إلى رغبته في الزواج من أخرى لإنجاب أطفال.

وتسبب هذا التسجيل الصوتي الذي نشرته الإعلامية نضال الأحمدية في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نفت شيرين تلك الشائعات، موضحة أن حسام بعيد تمامًا عن أموالها وعن إدارة عملها، كما توعد حسام حبيب بمقاضاة من نشر هذه التسجيلات، وفي النهاية اعتذر والد حسام إلى ابنه وزوجته، واصفًا نفسه بأنه «عجوز خرف بحكم السن».

أزمة تصريح شيرين بعد حرائق لبنان

وفي شهر أكتوبر عام 2019 خاصة بعد أحداث حرائق منطقة دمور بجنوب لبنان، نشرت شيرين عبر حسابها على «تويتر»: «قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافياً، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق»، قابل جمهور شيرين هذا التصريح بهجوم كبير عليها، ولكنها ردت على هذا الهجوم، بأنها حاولت تقديم أي مساعدة، وهي لا تمتلك إلا صوتها.

العفوية تضع شيرين عبد الوهاب في مواقف حرجة

كما أثارت تصريحات شيرين في حفل البحرين عام 2018 جدلًا واسعًا، حين قالت: «هنا ممكن أتكلم براحتي لكن أنتم عارفين في مصر مبقدرش أتكلم براحتي»، وبعد هذا التصريح قامت نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء، كما رفع المحامي سمير صبري دعوى قضائية ضدها، واتهمها بالإساءة إلى مصر.

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي تتسبب عفوية شيرين في دخولها في أزمة، حيث إنها خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان، طلبت منها إحدى معجباتها غناء أغنية «ما شربتش من نيلها»، لترد شيرين قائلة: «هيجيلك بلهارسيا، اشربى إيفيان أحسن»، وبسبب ذلك التصريح تم إيقافها عن الغناء وإحالتها إلى التحقيق، ولكنها اعتذرت في النهاية وتم حل الأزمة.