بلقيس: شيرين عبد الوهاب مطربة استثنائية.. وأنا من «بيج فان» عمرو دياب

غنت الفنانة بلقيس أغنية «مشربتش من نيلها» للمطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك خلال فقرة «لعبة في صورة» ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم.

بلقيس: شيرين دايما بتتصل عليا لما باجي مصر

ووجهت بلقيس رسالة لشيرين، قائلة: «شيرين وحشتنا وهي إنسانة بنت بيت وبلد، وكل ماجي مصر بتتصل وبتطمن وعاوزة تتأكد إني كويسة، وبتقولي تعالي يا بلقيس أنا وحسام والبنات عاوزين نشوفك».

وكشفت «بلقيس» عن لقاء جمعها مع «شيرين»: «التقيت بيها بس الزيارة اللي قبل كدة من أسبوعين في مصر، واتكلمت بيني وبينها، هي وحشاني أوي وبحبها، وهي مطربة أولى وهتفضل كدة استثنائية ولها تاريخ عريق في الأغاني الحلوة».

رسالة منى الشاذلي لشيرين: كل أزمة بتعدي فيها بنحبك أكتر

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي على حديث بلقيس عن شيرين، قائلة: «مع كل أزمة بتعدي فيها بنحبها أكتر، وبنقولها مفيش حد مبيتكعبلش في الحياة، ومفيش حد مش بتصادفه سوء حظ أحيانا أو ناس وحشة تقابله، لكن هتفضل موهبتك يا شيرين تخلينا احنا بنحبك يا شيرين رغم أي شيء».

كما غنت لـ عمرو دياب ضمن فقرة البرنامج، أغنية «في أماكن السهر»، معلقة أنها من أكبر المعجبين بالفنان عمرو دياب: «أنا من البيج فان»، كما أهدت للهضبة أغنية «قمرين».

وكشفت الفنانة بلقيس عن إصابتها بـ«متلازمة الكوخ» خلال فترة العزل بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن أعراض هذه المتلازمة تتمثل في الاكتئاب والقلق والعزلة وعدم الانتظام في الأكل والشعور بالنوم والرغبة في عدم الاستيقاظ من النوم، مؤكدة أنها تعافت منها حاليا.

يذكر أن اسم الفنانة بلقيس ومحمد رمضان، تصدرا محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يجمعهما معا، وكانا يؤديان خلاله حركات راقصة على أغنية «ثابت» التي طرحها رمضان في شهر يونيو الماضي.