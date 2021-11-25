إزالة تعديات على 32 فدانا جنوب غرب أسيوط الجديدة

صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنّ الجهاز شنّ حملة مكبرة لإزالة التعديات بمعاونة شرطة التعمير وقوات الأمن ومركز شرطة الفتح وإدارات الأمن والتنمية والحركة بالجهاز، مشيرة إلى أنّ الحملة أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة على مساحة 32 فدانا داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة جنوب غرب المدينة، وشملت الإزالة أعمال الزراعات والأشجار والمباني وآبار المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة

وكلفت المهندسة جيهان عمار، الإدارات المختصة بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات على أراضي المدينة، حفاظا على أملاك الدولة والمظهر الحضاري للمدينة، لافتةً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بحسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي.