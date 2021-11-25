إطلاق حملة «ستر ودفا» لإعادة إعمار البيوت الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا» والتي تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك، للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في محافظة كفرالشيخ لمجابهة فصل الشتاء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة كفرالشيخ من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في إعادة أعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة كفرالشيخ، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

الأورمان: أعدنا إعمار 32 ألف منزل

منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن «مشروع أكفل قرية فقيرة»، وتعريش أسقف «20186» منزل بجميع المحافظات، منهم إعادة إعمار 575 منزل في 10 قري بمحافظة كفرالشيخ.

وأشار شعبان، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

ثلاث حملات خيرية موسمية

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.