ارتفاع مصابي حادث اقتحام مقطورة لفرن بلدي بالشرقية إلى 17 شخصا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 17 آخرين من الأهالي، بعدما اقتحم سائق سيارة نقل، مخبز بلدي بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إثر انفلات عجلة القيادة من يده واختلال توازن السيارة.

وتلقى اللواء محمد والي، إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد باقتحام سيارة نقل بمقطورة مخبز بلدي بمدينة ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 17 آخرين من الأهالي أثناء انتظارهم حصولهم على كمية من الخبز.

وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق وتحركها بشكل عشوائي قبل أن تصطدم بالمخبز ومحل تجاري، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وجاري تحرير محضر بالواقعة.