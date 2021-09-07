بالصور.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب مقطورة على توك توك بالدقهلية

شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حادثا مفجعا، الليلة، عندما انقلبت سيارة نقل ثقيل «تريللا» محملة بالطوب الجيري «البلوك» على توك توك به 3 أشخاص، ما تسبب في مصرع أحدهم وإصابة اثنين آخرين، وتجمع أهالي المدينة لينقلوا الطوب من على التوك توك حتى تمكنوا من إخراج من بداخله، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام القريب من موقع الحادث.

ملحمة الأهالي لنقل الحجارة من على التوك توك

فوجئ أهالي مدينة السنبلاوين بانقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل على توك توك على طريق «السنبلاوين – الزهايرة» بمنطقة أرض الجمال وعلت صرخات الأهالي «تحت المقطورة توك توك» وتجمع العشرات حول السيارة، ولم يجدوا أمامهم أي حل سوى رفع الطوب الجيري المحمل على المقطورة بعيدا حتى يتمكنوا من إخراج 3 أشخاص داخل التوك توك، علاوة على إخراج التوك توك الذي تحول إلى كتلة من الصاج.

إشراف أمني على نقل الحجارة وإنقاذ شابين من الموت

وانتقل إلى مكان الحادث العميد مهدي محمد مهدي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، ومباحث المركز، وجرى استدعاء قوات الحماية المدني «الإنقاذ البري» وسيارات الإسعاف، وإبلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالحادث.

ورود بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بانقلاب مقطورة سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب الجيري «البلوك»، على توك توك وبداخله ثلاثة أشخاص أثناء سيرهم في مكان الحادث.

وتمكنت جهود الأهالي مع الأجهزة الأمنية في إنقاذ حياة شابين من تحت المقطورة والطوب، فيما توفي أحد الشباب، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.