البورصة تستهل التعاملات على ارتفاع جماعي و4.7 مليار جنيه مكاسب

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.22%، عند مستوى 11378.17 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.52%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2043.19 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.6%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3009.46 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.73%، عند مستوى 1949.05 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 173.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 55.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 6743 صفقة.

التداول على 151 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 151 سهمًا، إذ ارتفع 44 سهما فقط، فيما انخفض 3 أسهم، واستقر 104 سهماً دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 4.7 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 718.8 مليار جنيه.

توقعات بأداء عرضي للمؤشر الرئيسي

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنه مع استمرار الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية، سيقود المؤشر الرئيسي إلى الأداء العرضي بين مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، وبين مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة، لحين انتهاء فترة التجميع والشراء بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، ويتجه إلى الصعود واختراق مستويات المقاومة الرئيسية.

وفيما يخص المؤشر «إيجي إكس 70»، يتوقع أنه مع انخفاض حدة الهبوط لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، سيتجه المؤشر نحو مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2060 ثم 2100 نقطة، ومع ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر والعودة إلى الهبوط الحاد ويتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2000 ثم 1900 نقطة.

وكانت البورصة، قد أنهت جلسة أمس الأربعاء، على خسائر 1.1 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعاً بنسبة 0.15%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11352.64 نقطة.