البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بخسائر 1.1 مليار جنيه، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعاً بنسبة 0.15%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11352.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.12%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2031.72 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2991.49 نقطة متراجع بنسبة 0.06%.

«إيجي إكس 50»، يغلق على ارتفاع 0.19%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.19%، ليغلق الجلسة عند 1934.85 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.04 مليار جنيه، من خلال التداول على 353.186 مليون سهم، من خلال تنفيذ 37.067 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 50 سهمًا، فيما انخفض 71 سهما فقط، واستقر 72 سهمًا دون تغيير.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن حالة التباين والتذبذب تستمر في السيطرة على أداء مؤشرات السوق، وأغلق المؤشر الرئيسي على تراجع بعد أن فقد من مكاسبه الصباحية بسبب الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وتابع «عيد»، أن استمرار الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية يقود المؤشر الرئيسي إلى الأداء العرضي بين مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، وبين مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة، لحين انتهاء فترة التجميع والشراء بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، ويتجه إلى الصعود واختراق مستويات المقاومة الرئيسية.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فشل في الاستقرار بالمنطقة الخضراء، وأغلق على هبوط طفيف، بضغط من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2000، ومع انخفاض حدة الهبوط لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يتجه المؤشر نحو مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2060 ثم 2100 نقطة، ومع ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر السبعيني والعودة إلى الهبوط الحاد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2000 ثم 1900 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 48.4 مليون جنيه للعرب، و83.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 131.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 714.099 مليار جنيه، بخسائر 1.1 مليار جنيه.