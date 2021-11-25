التعليم تنظم رحلة بحرية بالغردقة مجانا لطلاب المدارس.. شوف معالم بلدك

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع أحدى الشركات السياحة المسؤولة عن جزيرة أورانج باي بالغردقة، رحلة ترفيهية لـ120 طالبًا من مدارس البحر الأحمر من المتفوقين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار شارك معنا في رؤية جمال شواطئ الغردقة من منطلق المشاركة المجتمعية للقطاع السياحي.

سكرتير محافظة البحر الأحمر يتابع برنامج الرحلة

وشارك في الرحلة اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، نائبًا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية وعدد من مشرفي المدارس والإدارات التعليمية بالبحرالأحمر.

من حقك تشوف معالم بلدك

قالت سارة زكريا، منظمة الرحلة ومديرة العلاقات العامة بجزيرة اورانج أن الرحلة تضم 120 طالب من الطلاب المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، من جميع مدارس البحر الأحمر.

وأشارت سارة زكريا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الهدف من الرحلة معرفة معالم الغردقة للطلاب و شاطئ أورانج باي على جزيرة الجفتون من معالم المدينة، وذلك من منطلق المشاركة المجتمعية للقطاع السياحي لأهالي البحر الأحمر.

وأضافت أن الفكرة نطالب بتعميمها علي جميع الأماكن الترفيهية في المحافظة في إطار أن كل طالب ومواطن من حقه زيارة معالم والأماكن الترفيهية بالمحافظة، حيث تقوم إدارة تلك المناطق بالتنسيق مع التربية والتعليم لمعرفة معالم بلدهم.