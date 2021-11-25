إطلاق اسم معلم توفي داخل الفصل وطبيب الغلابة على مدرستين بالفيوم

قرر المجلس التنفيذي بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، إطلاق اسم أحد معلمي التربية والتعليم، الذي توفي أثناء أداء واجبه المهني داخل الفصل، على إحدى المدارس بالمحافظة تكريمًا له، كما تمت الموافقة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة، إضافة لشهداء الأطقم الطبية من أطباء وممرضين بسبب فيروس كورونا، على عدد من المنشآت الحكومية، والشوارع والميادين، تكريماً لهم وتخليداً لذكرهم وتقديراً لتضحياتهم.

اطلاق اسم حلمي صباح على مدرسة

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إنّ المجلس التنفيذي للمحافظة والمنعقد صباح اليوم، قرر إطلاق اسم حلمي صباح المدرس بالتربية والتعليم، على مدرسة أرض محطة الخضار والفاكهة بالفيوم، وذلك بعدما توفي أثناء الشرح أمام تلاميذه، وهو يؤدي مهام واجبه بالشرح داخل الفصل الدراسي.

إطلاق اسم طبيب الغلابة على مدرسة

وأضاف التوني، أنّه أيضاً تمت الموافقة على إطلاق اسم الدكتور سليمان داوود «طبيب الغلابة»، على المدرسة الابتدائية بنين بإطسا، نظراً لخدماته الطبية المقدمة لمرضاه بشكل شبه مجاني طوال فترة حياته، إضافة لمساعدته الدائمة للفقراء حتى وافته المنية.

تكريم شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض

وأوضح معاون محافظ الفيوم، أنّ المجلس أيضاً قرر إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة، بالإضافة إلى شهداء فيروس كورونا من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، على عدد من الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية، وذلك تكريماً وتخليداً لهم، وتقديراً لتضحيات من ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بالفيوم

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، واللواء أشرف عبدالسميع مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بالفيوم، ورؤساء القطاعات والهيئات وشركات المرافق.