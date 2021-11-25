«قومي المرأة» يشارك في حملة «أنا واعي أنا غالي» دعما الأطفال والمراهقين

شارك المجلس القومي للمرأة مساء أمس، في حفل إطلاق حملة «أنا واعي أنا غالي»، بالتعاون مع المجلس القومي الطفولة والأمومة، وسيف كيدز، وبلان إنترناشونال، وكير مصر، وإيڤا كوزماتكس، بحضور الدكتور محمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والدكتورة منى رباط، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيفا جروب، والدكتور حازم فهمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كير مصر للتنمية.

مساندة الأطفال والمراهقين

ووجّه المجلس القومي للمرأة، التهنئة إلى سارة عزيز، مدير مؤسسة سيف كيدز، وجميع الشركاء، على إطلاق الحملة المتميزة التي تهدف لمساندة الأطفال والمراهقين في التعبير عن أنفسهم، حيث يأتي إطلاق الحملة كأولى فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي تنطلق كل عام في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2021.

أغنية الحملة

وأشاد المجلس بأغنية الحملة بصوت الفنانة نسمة محجوب، موضحا أنّها تبعث برسالة هادفة إلى الآباء والأمهات، تدعوهم فيها إلى الإنصات والاستماع إلى أبنائهم وبناتهم، ومساعدتهم وإعطائهم مساحة للتعبير عن أحلامهم ومشاعرهم وأفكارهم دون خوف أو تردد، لافتا إلى الدور المهم للفن في تقديم رسالة هادفة، ورفع الوعي وتغيير السلوكيات السلبية لدى الأفراد في المجتمع.

وغنت نسمة محجوب أغنية الحملة «أنا واعي وأنا غالي»، يصاحبها الفيديو كليب الخاصة بها، ثم تحدثت عن التجارب التي مرت بها وتعرضت خلالها إلى العنف والتنمر، ودور الأهل في مساندتها لتخطي آثار العنف وتفهمهم لما تعرضت له ومحاولة تقديم المساعدة والمسانده والتشجيع.

تضمن الحفل إطلاق أغنية «واعي وغالي» للفنانة نسمة محجوب، وكتاب «أنا غالي» لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، وأول كتاب تدوين مصري للمراهقين والبالغين، وهو رحلة أسبوعية لاكتشاف الذات والنمو الشامل من خلال 52 سؤالا عن مواضيع الحياة التي تمس الإنسان نفسيا واجتماعيا، كما تضمن الحفل فقرة بعنوان «أنا واعي وأنا غالي» للأطفال، وفقره «رسالة إلى العالم» للمراهقين، وحلقة نقاشية بعنوان «الفن، الصحة النفسية والتنمية.. مثلث التغيير».