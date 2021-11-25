وكيل صحة الإسماعيلية: زيادة عدد الأسرة في مستشفى الحميات

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية عن زيادة عدد أسرة قسم الاستقبال «الفرز» في مستشفى حميات الإسماعيلية ورفع كفاءة الأجهزة الموجودة بالقسم.

وتفقد حطب صباح اليوم الخميس مستشفى حميات الإسماعيلية استمع خلالها لآراء المرضى ومتطلباتهم خلال وجودهم داخل قسم الفرز وداخل قسم العزل بالمستشفى.

حطب يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

كما تفقد حطب، مخازن وأماكن صرف المستلزمات الطبية للتأكد من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية.

ورافق وكيل الوزارة في جولته بـمستشفى الحميات الدكتور محمد عفيفي مدير إدارة الدعم الفني والمتابعة، بالمديرية للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى كورونا، ومرضى الغسيل الكلوي بالمستشفي، والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية الأطقم الطبية وجميع العاملين من الإصابة بالفيروس.

تفقد خزانات الأكسجين

كما اجري حطب زيارة تفقدية لشبكة الغازات في المستشفى للتأكد من عملها بصورة منتظمة وتوافر الأكسحين في الخزانات بشكل طبيعي وعدم تأثر المخزون.

وأكد حطب، على أن الجولات التفقدية للمستشفيات مستمرة بشكل مفاجئ، لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للمرضى خاصة مع الطفرة الكبيرة التي شهدتها بعض المستشفيات والوحدات الصحية.

وأشار حطب، إلى أن الجولات تهدف إلى المتابعة مع المرضي بجانب التأكد من وجود الأطباء وكافة الأطقم الطبية في المستشفى خلال فترة العمل.

ولفت حطب، إلى أنه لمس حالة من الرضا لدى المرضى الموجودين في أقسام العزل داخل مستشفي حميات الإسماعيلية مشيدين بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم لهم.