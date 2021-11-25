محافظ القاهرة يشدد على الاستعداد الكامل لموسم الأمطار والسيول

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

تنفيذ 3500 بالوعة جديدة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول، وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومسؤولو شركات المياه والصرف الصحي وعدد من التنفيذين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والتأكد من صلاحيتها.

وأضاف عبد العال، أن هذا العام شهد تنفيذ 3500 بالوعة صرف أمطار وجارى إنشاء 1300 بالوعة جديدة بالتعاون بين شركة الصرف الصحي وجهاز التعمير.

دراسة إقامة خزانات أرضية

وطالب عبد العال، بدارسة إقامة خزانات أرضية جديدة لاستيعاب مياه الأمطار بعدد من مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء خزانات الأمطار في بعض مناطق الأوتوستراد ومدينة نصر.

وشدد عبد العال، على ضرورة زيادة معدات التعامل مع الأمطار وخاصة الشفاطات على المحاور المرورية ومنازل ومطالع الكباري، ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

وأكد عبد العال، على ضرورة وضع خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق.

الاستجابة السريعة لأي بلاغات

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات لأي شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات «حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو» والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

ولفت المحافظ، إلى التنسيق مع مسؤولي الإنارة المركزية و مسؤولي الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.