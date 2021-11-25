مشاركون بمهرجان العسل: متوسط استهلاك الفرد في مصر 100 جرام سنويا

يستمر مهرجان العسل المصري، بحديقة الأورمان حتى يوم 28 نوفمبر الجاري، بعد افتتاح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعالياته، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح أمس، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب تحت شعار «ذهب مصر السائل»، بمشاركة 100 عارض، وأكد النحالون أهمية المشاركة في المهرجان للمنتج والمستهلك على السواء.

مهرجان العسل يسعى لتوعية المستهلك بقيمة المنتج المصري

أميرة عبدالرازق، صاحبة مناحل، تعمل في المجال منذ 5 سنوات، بمحافظة المنيا، وتشارك في مهرجان العسل للمرة الثالثة، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهدف هو تعريف المستهلك بالمنتج الخاص بها، مشيرة إلى أنها شاركت بنجاح في الدورات السابقة: «منتجاتنا الجديدة التي يدخل العسل في تركيبها تلاقي إقبالا».

مخللات وجبن بالعسل.. منتجات جديدة

وأضافت: «منتجي الأساسي هو العسل، ولنا منتجات أخرى يتم إدخال العسل فيها، ومنها مخللات، وجبن، وبعض الأطعمة الخفيفة للصغار والتي نستخدم فيها العسل بدلا من السكر.. في البداية استغرب المستهلك المنتجات، لكن بعد تجربتها أصبحت مستساغة لديه بل تحظى بإقبال، خاصة أن المنتجات معروفة في العالم لكن يستخدم فيها منتح السكر، أما أنا فاستعمل العسل بديل السكر في هذه المنتجات لتكون أعلى قيمة وأكثر فائدة، ولتغيير الثقافة الغذائية».

متوسط استهلاك المصري من العسل لا يتعدى 100 جرام سنويا

وأكد «هشام كريم»، عضو مجلس إدارة اتحاد النحالين العرب، والمشارك في المعرض، أن المعرض فرصة للتعارف بين النحالين على مستوى مصر، إضافة إلى رفع ثقافة وتذوق المستهلك المصري، خاصة أن متوسط استهلاك المصري من العسل لا يتعدى 100 جرام سنويا، في حين أن الاستهلاك يصل في بعض دول أوربا إلى 2 كيلو جرام سنويا للفرد».

العسل الطبيعي يتجمد في الشتاء

وأشار «مصطفى سلام» مدير مناحل، إلى أنه يشارك لأول في المهرجان: «المهرجان يقدم تخفيضات للمستهلك على المنتجات المعروضة، كما يقوم المشاركون بتوعية المستهلك بفوائد العسل، والفروق بين أنواعه المختلفة، مع تصحيح المعلومات الخاطئة عن جودة المنتج، ومن بينها مثلا أن العسل المجمد هو عسل جيد وغير مغشوش لأن العسل يتجمد فى درجات الحرارة المنخفضة، ويمكن تسييله بحمام بخار أو حمام ماء ساخن أو تناوله مجمدا كما هو».

وأوضح «محمد مبروك»، صاحب شركة عسل، أن شعار الشركة هو تقديم عسل طبيعي وغير مسخن، دون تغذية سكرية ويحتفظ بخواصه وفوائده العلاجية، مشيرا إلى أن التسخين هو تعريض العسل لدرجات حرارة عالية جدا كي لا يتجمد العسل في الشتاء».

وأكد أن التسخين يؤثر على الخواص الغذائية والعلاجية للمنتج ويقوم بتصفية حبوب اللقاح من العسل والتي تعتبر أحد المكونات المهمة من عسل النحل، منوها إلى أن العسل غير المسخن يتجمد في الشتاء لأنه طبيعي، مشيرا إلى أن أوربا وروسيا تستخدم العسل المبللور بحكم الطبيعة الباردة.