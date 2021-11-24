برنامج مهرجان العسل بحديقة الأورمان.. فقرات فنية وسحب على جوائز

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان اليوم، تحت شعار «ذهب مصر السائل»، والذي يقام في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، برعاية وزارة الزراعة المصرية ووزارة البيئة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

وكانت كريستين مدحت، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لـ مهرجان العسل المصري في حديثها لـ«الوطن»، قالت إنّ دخول المهرجان مجاني لجميع زوار الحديقة، بخلاف تذكرة بقيمة 5 جنيهات فقط لدخول الحديقة، فضلًا عن مجانية جميع الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المهرجان.

برنامج مهرجان العسل بحديقة الأورمان

وتنوعت أنشطة وفعاليات مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان على مدار الأيام الخمسة للمهرجان على النحو التالي:

برنامج اليوم الأول 24 نوفمبر 2021

11:00 - 1:00: حفل افتتاح وتسليم الدروع.

1:30 - 2:00 محاضرة علمية «هيئة سلامة الغذاء».

2:00 - 3:00 ألعاب ومسابقات للأطفال.

3:15 - 3:45 السحب اليومي للشركات.

4:00 - 5:00 مسابقة أجمل خلية «ارسم يا فنان».

5:15 - 5:45 محاضرة علمية.

5:45 - 6:46 فقرة فنية «تنورة».

5:45 - 7:15 السحب اليومي.

7:15 - 7:45 السحب اليومي.

7:45 - 8:45 المهرجين الأقزام.

برنامج اليوم الثاني 25 نوفمبر 2021

12:15 - 12:45 محاضرة علمية «تميم الضو عن التصدير».

12:45 - 1:45 مسابقات وألعاب للأطفال.

1:45 - 2:15 السحب اليومي.

2:15 - 2:45 السحب اليومية.

2:50 - 3:20 مسابقة أجمل خلية.

3:20 - 4:00 مسابقة أجمل خلية «ارسم يا فنان».

4:00 - 5:00 من كل بلد أكلة «الشيف المصري».

5:00 5:45 محاضرة علمية «حاتم شرف - العلم في الراس ولا في الكراس».

5:45 - 6:00 السحب اليومي.

6:00 - 6:30 فقرة فنية.

6:30 - 7:00 السحب اليومي.

7:10 - 7:40 السحب اليومي.

7:40 - 8:10 السحب اليومي.

8:10 - 9:00 فرقة فنون شعبية.

برنامج اليوم الثالث 26 نوفمبر 2021

1:30 -2:15 محاضرة علمية «د.نصر بسيوني».

2:15 - 3:00 أجمل خلية «ارسم يا فنان».

3:00 - 3:30 السحب اليومي.

3:30 - 4:00 السحب اليومي.

4:00 - 5:00 من كل بلد أكلة «الشيف الأردني».

5:00 5:15 السحب اليومي.

5:15 - 5:45 مسابقة برعاية.

5:45 - 6:45 السحب اليومي.

7:00 - 7:30 السحب اليومي.

7:30 - 8:00 السحب اليومي.

8:15 - 9:00 مصارعة الأقزام.

برنامج اليوم الرابع 27 نوفمبر 2021

12:00 - 12:45 محاضرة علمية «د. أسماء أنور».

12:45 - 1:45 فقرة فنية للأطفال «عرائس ماريونيت».

1:45 - 2:15 السحب اليومي.

2:20 - 3:50 السحب اليومي.

4:00 - 4:30 السحب اليومي.

4:30 - 5:15 مسابقة أجمل خلية «ارسم يا فنان».

5:15 - 6:15 من كل بلد أكلة «الشيف المغربي».

6:15 - 6:45 السحب اليومي.

6:45 - 7:45 فقرة ترفيهية الساحر.

7:45 - 8:15 السحب اليومي.

8:15 - 8:45 السحب اليومي.

برنامج اليوم الخامس 28 نوفمبر 2021

11:30 - 12:15 محاضرة علمية «د. محمد فتح الله».

12:15 - 1:00 محاضرة علمية.

1:15 - 2:15 السحب اليومي.

2:15 - 3:15 مسابقات وألعاب للأطفال.

3:30 - 4:30 من كل بلد أكلة «الشيف اليمني».

4:45 - 5:30 فقرة فنية «تنورة».

5:30 - 7:30 حفل الختام.

وأشار المهرجان إلى أنّ هناك فقرة ثاتبة يومية تحت عنوان «النحال الصغير» من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وهو عبارة عن منحل صغير يحتوي على نحل حقيقي، يرتدي خلاله الأطفال أزياء النحّالين ويرافقهم مدرب معتمد من الاتحاد، يتعاملون خلالها مع الخلايا بشكل مباشر للتعرف على الفروق بين الملكة والشغّالة وطريقة إنتاج العسل، ويتم تعقيم ملابس الأطفال بين الفقرة والأخرى، ويتم منحهم شهادات معتمدة من الاتحاد.