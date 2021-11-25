آخر كلمات محمد نبوي قبل رحيله: اللهم اجمعني بأبي وأمي في الفردوس الأعلى

رحل عن عالمنا، فجر اليوم الخميس، الكاتب والسيناريست محمد نبوي، الذي اشتهر بكتابته لأبرز الأعمال الكوميدية التي أمتعت جمهوره، وفق ما أعنله أحد أقاربه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي».

وقبل رحيله، كتب السيناريست محمد نبوي الراحل عن الموت، في منشور شاركه قبل يومين عبر حسابه على «فيسبوك»، حيث قال: «يموت الوالد قبل ولده فيدعوا له الابن، فترتفع درجة الأب في الجنة، فيتعجب من ذلك، فيقول: من أين لي هذا؟! فيُقال: باستغفار ولدك لك».

وأضاف «نبوي»: «اللهم اغفر لأبي ولأمي وجدودي الأربعة وجميع جدودي حتى سيدنا آدم عليه السلام، وارزقهم أعلى درجات عفوك ورضاك، اللهم اجمعني بأبي وأمي وبجميع أمواتنا في الفردوس الأعلى».

موعد ومكان جنازة محمد نبوي

وبدأت مراسم تشييع جثمان الكاتب محمد نبوي، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

اشتهر نبوي، بأفلامه الكوميدية التي كانت بدايتها من خلال فيلم «عوكل» للنجم محمد سعد عام 2002، الذي قدم معه العديد من الأفلام الأخرى، منها: «تتح، فيفا أطاطا».

أبرز أعمال محمد النبوي الكوميدية

كما قدم عدد آخر من الأفلام الكوميدية منها: فيلم «شيكامارا» للنجمة مي عز الدين، و«أسد وأربع قطط» بطولة الفنان هاني رمزي، وفيلم «المش مهندس حسن» بطولة محمد رجب و«شبه منحرف» للفنان رامز جلال والنجمة زينة، وكذلك فيلم «حبيبي نائما»، وفيلم «سامي أكسيد الكربون»، وفيلم «توم جيمي» للفنان هاني رمزي.