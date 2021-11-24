«الصحة»: استقبال 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 3 ملايين و688 ألفًا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

تفاصيل شحنة لقاحات فيروس كورونا

وأشار الوزير إلى أن شحنات اللقاحات شملت مليونين و388 ألفًا و500 جرعة من إنتاج شركة «أسترازنيكا» عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، وذلك بالإضافة إلى 1.3 مليون جرعة من إنتاج شركة «جونسون أند جونسون»، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر آلية «كوفاكس» أيضًا.

وأكد الوزير أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، موضحا أن لقاح «جونسون أند جونسون»، عبارة عن جرعة واحدة فقط، بينما لقاح «أسترازنيكا» عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 28 يومًا، مشيرًا إلى أن اللقاحين حاصلين على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

واستطاعت مصر في وقت وجيز، توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات: «سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا»، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

التسجيل إلكترونيًا للحصول على اللقاح

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وذلك عبر الرابط التالي: من هنـــــــا

وأكدت وزارة الصحة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسباتها في التصدي للجائحة.