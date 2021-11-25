«الصحة» تطلق تطبيقا جديدا لتسهيل دخول السياح إلى مصر خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لإطلاق تطبيق جديد باسم «arrive egypt» لتسهيل مهمة دخول السائحين لمصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تطبيق «arrive egypt» يعمل على تسريع وتيرة دخول السائح من خلال إدخال السائح بياناته الخاصة بموقفه من الحصول على موقع لقاح كورونا أو خضوعه لتحليل «pcr».

فحص بيانات السائح قبل وصول مصر بمجرد انطلاق تطبيق arrive egypt

وتابع المصدر أن فريق الحجر الصحي بالمطار مهمته أن يفحص البيانات التي أدخلها السائح قبل وصول السائح المطار والتكدس والزحام وانتظار وقت طويل، كل ذلك سيتم القضاء عليه بمجرد تدشين هذا التطبيق المقرر انطلاقه خلال أيام قليلة قادمة، مؤكدا على أن هذا التطبيق سيعمل على إثبات صدق البيانات، وكذلك تحديد موقف السائح من دخوله البلاد ويعمل على المساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

إجراءات الحجر الصحي بمطار القاهرة

وأوضح المصدر أن الحجر الصحي بمطار القاهرة غير بعض القواعد التي وضعت منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى اعتماده لدخول البلاد شهادة تطعيم لقاح كورونا أو تحليل «بي سي ار» أي منهم بمجرد الحصول عليه يمكن الدخول، يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة لمواجهة جائجة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 239 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 293613 حتى اليوم.