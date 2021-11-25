أسعار تذاكر القطارات الروسية في احتفالات أعياد رأس السنة

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن جميع القطارات جاهزة تماما لجميع رحلات أعياد رأس السنة إلى مختلف محافظات الجمهورية، من خلال خضوعها لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، وتوفير التذاكر بشابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، موضحا أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

أسعار تذاكر القطارات في رأس السنة بلا زيادات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطارات الروسية خلال أعياد رأس السنة أو إجازة منتصف العام الدراسي كما هى، ولا توجد أي زيادات، موضحا أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.

تعقيم وتطهير القطارات خلال رحلات رأس السنة

وأوضح المصدر، أنه لا يوجد أي قرار رسمي بزيادة أسعار تذاكر القطارات الروسية، خلال احتفالات أعياد رأس السنة ورحلات منتصف العام الدراسي، مؤكدا أن الهيئة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

أسعار تذاكر القطارات الروسية

1- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول بنها 15 جنيها.

2- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول بركة السبع 15 جنيها.

3- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول طنطا 20 جنيها.

4- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول المحلة الكبرى 20 جنيها.

5- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول سمنود 20 جنيها.

6- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول المنصورة 25 جنيها.

7- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول شربين 30 جنيها.

8- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول دمياط 30 جنيها.

9- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول منيا القمح 15 جنيها.

10- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول الزقازيق 15 جنيها.

11- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول أبو حماد 20 جنيها.

12- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول الإسماعيلية 30 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات الروسية في رأس السنة

13- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول القنطرة غرب 30 جنيها.

14- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول بورسعيد 35 جنيها.

15- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول إيتاي البارود 20 جنيها.

16- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول دمنهور 25 جنيها.

17- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول سيدي جابر 35 جنيها.

18- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول الإسكندرية 35 جنيها.

19- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول الواسطى 20 جنيها.

20- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول الفيوم 25 جنيها.

21- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول بني سويف 20 جنيها.

22- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول مغاغة 30 جنيها.

23- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول بني مزار 30 جنيها.

24- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول المنيا 40 جنيها.

25- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول ملوي 45 جنيها.

26- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول ديروط 45 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات الروسية في إجازة منتصف العام

27- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول القوصية 50 جنيها.

28- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول أسيوط 50 جنيها.

29- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول أبو تيج 50 جنيها.

30- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول صدفا 55 جنيها.

31- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول طما 55 جنيها.

32- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول طهطا 55 جنيها.

33- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول المراغة 55 جنيها.

34- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول سوهاج 55 جنيها.

35- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول المنشأة 55 جنيها.

56- محطة القيام من رمسيس إلى محطة الوصول جرجا 60 جنيها.