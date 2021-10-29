بالأرقام.. أسعار تذاكر القطارات الروسية والـVIP والمحسنة والمميزة

حددت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات بجميع أنواعها الروسية والـVIP والمحسنة (تحيا مصر) والمميزة والمكيفة درجة أولى وثانية، دون أى زيادات على أسعار التذاكر في الوقت الحالى، تزامنا مع سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، في المدارس والجامعات، موضحة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة التشغيل.

السكة الحديد: لا زيادات على أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة والـVIP

أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن أسعار تذاكر القطارات، كما هى ولا يوجد أى تحريك على أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة والمميزة والمحسنة، موضحا أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.

أبو المكارم: لا يوجد أى تحريك على أسعار تذاكر القطارات

وقال أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطارات تعتبر هى الأرخص من بين وسائل المواصلات في مصر، منوها إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ تدابير وإجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

أبو المكارم: أسعار تذاكر القطارات هى الأرخص بين وسائل المواصلات في مصر

وأوضح رئيس السكة الحديد، بأنه لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات، دون دفع قيمة تذكرة القطار، حيث سيتم فرض غرامات فورية على المزوغين، منوها إلى أن أسعار تذاكر القطارات، فى متناول الجميع، وأن الهيئة تعمل طوال الوقت على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.