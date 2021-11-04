وزير النقل ينفي زيادة أسعار تذاكر القطارات مطلع ديسمبر المقبل

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات مطلع ديسمبر المقبل، قائلا: «لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي.. ونعمل حاليا على تنفيذ مشروعات جبارة لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين»، موضحا أن الوزارة ممثلة في الهيئة تسعي إلى نقل 2 مليون راكب يوميا عبر قطارات السكة الحديد، منتصف 2024.

نعمل على تقليل الحوادث.. وأسعار تذاكر القطارات كما هي

وقال الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطارات كما هي ولا يوجد أي تحريك لها، منوها إلى أن الهيئة تنفذ خططا شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية داخل محطات السكة الحديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لمنع التزويغ من دفع قيمة التذكرة.

الوزير: لن نسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة

وأكد وزير النقل، أنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، وأنه سيتم توقيع عقوبات فورية على المتهربين من دفع قيمة التذكرة، تبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 50 جنيها، حسب نوع القطار، موضحا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلب والبحري، تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أب أعطال مفاجئة.

شددنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كورونا في المحطات والقطارات

وأوضح الوزير، أنه تم التشديد على جميع القيادات بالمحطات بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.