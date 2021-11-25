أرقام وأماكن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية.. اعرف سعره كام

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فصل الشتاء بشكل رسمي، إذ شهدت عدد من المناطق خلال الأيام القليلة الماضية بوادر اقتراب الشتاء، بسقوط أمطار غزيرة على كل المناطق، ما عرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بنزلات البرد، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن مصل الأنفلونزا لتناوله، وحتى يتجنبوا الإصابة بالإنفلونزا مرة أخرى.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أرقام وأماكن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية والأسعار الخاصة به، وفقد حديث الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن مصل الإنفلونزا دائما ما يكون متوفر في جميع المراكز التابعة للمصل واللقاح، والموجودة في الكثير من المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن «المصل واللقاح» كان حريصا على توفير النوع الرباعي الذي تم الأخذ به بدءا من العام الماضي، وكان ذلك بغرض أن يصبح أكثر فاعلية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

سعر مصل الإنفلونزا

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، أن سعر مصل الإنفلونزا هذا العام وصل إلى سعر 170 جنيها، ولم يكن ذلك العام الأول الذي يتم توفير المصل فيه بهذا السعر، إذ أن هذا السعر تم تطبيقه منذ العام الماضي.

أرقام وأماكن الحصول على مصل الإنفلونزا

وتحرص جميع مراكز المصل واللقاح الموجودة في المحافظات المختلفة على توفير المصل على مستوى محافظات الجمهورية:

محافظة الجيزة

6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة القاهرة

المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.