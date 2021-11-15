خريطة و8 تعليمات للحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توافر مصل الأنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ (vaxigrip)، بدءاً من غد الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر، في 6 مكاتب صحة على مستوى المحافظة، مؤكداً أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، ومتوافر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيهاً، ويتم التطعيم بمكتب الصحة.

أماكن توافر مصل الأنفلونزا الموسمية في الدقهلية

وقال «مكي»، في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، إن مصل الأنفلونزا الموسمية‎ ‎متوافر في 6 مكاتب صحة، وهي: مكتب صحة ثاني المنصورة، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة دكرنس، ومكتب صحة بلقاس.

تعلميات الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على الالتزام بالتعليمات الآتية:

1- المواطنون الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا يمكنهم تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية بعد 14 يوماً من تلقيهم اللقاح.

2- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمي شديدة.

3- يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول-9).

4- في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

5- التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.

6- الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة، يتم إعطاؤهم جرعتين كاملتين، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

7- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد.

8- لا يتم إعطاء لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.