أحمد آدم يصل متأخرا إلى جنازة السيناريست محمد نبوي

وصل الفنان أحمد آدم متأخرا، عن تشييع جثمان السيناريست والكاتب الراحل محمد نبوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر، على أن يواري جثمانه الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات، بينما غاب نجوم الفن عن الحضور والمشاركة في وداع الكاتب الراحل.

3 أعمال جمعت أحمد آدم ومحمد نبوي «سينما ومسرح»

وجمع الفنان أحمد آدم والكاتب محمد نبوي عدد من الأعمال السينمائية المشتركة، منها «القرموطي في أرض النار» عام 2017، وفيلم «صابر وراضي»، ومسرحية «يا تصيب يا تخيب».

وتعاون «نبوي» مع مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منذ بداية مشواره الفني في 2004، ومنهم الفنان محمد سعد في فيلم «عوكل»، فضلا عن رامز جلال، أشرف عبدالباقي، هاني رمزي، مي عز الدين ومحمد رجب.

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل محمد نبوي

وآثار الرحيل المفاجئ للكاتب الراحل حالة من الحزن في الوسط الفني، حيث نعاه الكاتبين عبدالرحيم كمال وهاني سرحان، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب عبد الرحيم عبر حسابه على «فيس بوك»: «فقدنا كاتبا مميزا وفنانا متذوقا وصاحب قلم خفيف الظل»، بينما قال الكاتب هاني سرحان: «كان طيب جدا ودائم السؤال والمباركة والتشجيع والنصيحة».

ونعى الفنان سامح حسين، الراحل عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «رحمة الله عليك يا أستاذ محمد.. يا طيب يا محترم ربنا يدخلك الجنة بغير حساب يا رب»، كما نعاه المخرج محمد علي: «الله يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك»، فضلا عن عدد كبير من صناع السينما والدراما.