قطع المياه غدا عن 3 أحياء في الجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التابعة لأحياء «الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور»، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلاً يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021، وذلك لمدة 4 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة لتغيير بلف قطر 600 مم. وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.