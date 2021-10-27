انقطاع وضعف المياه عن عدة قرى في الدقهلية.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال ربط خط مياه شرب قطر 400 مم، المغذي لقرية درين والقرى المجاورة بمركز نبروه، غدًا الخميس، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

مناطق قطع مياه الشرب غدا الخميس

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أن الأمر سيستدعي قطع المياه عن 5 قرى بدائرة مركز نبروه لمدة 4 ساعات وهم: «درين، وتيرة، وأفنيش، وميت عباد، وكفر الدكروري» التابعين لمركز نبروه، وضعف المياه بالمناطق التالية: مدينتي نبروه، وطلخا، وقريتي: كفر الجنينة، وكفر الحصة.

الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، بجميع المواطنين قاطني تلك الأماكن المتأثرة بضعف ضغط المياه والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

إصلاح كسر خط مياه الشرب في المنصورة

ومن جهة أخرى، تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أعمال إصلاح كسر خط مياه زهر قطر 12 بوصة بشارع الجيش، بمدينة المنصورة، وقد جرى الانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن، بالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة، وذلك حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو لحركة المرورية بالشارع.