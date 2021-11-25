«تعليم الإسكندرية» تجري انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

أُجرِيَت انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سعد مدير المديرية ونادية فتحي وكيل المديرية ورأفت عبد الله مدير عام الشؤون التنفيذية وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية، وحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية.

دور مجلس الأمناء

وقال سعد إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شريك أصيل في دعم العملية التعليمية والأنشطة التربوية لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلاب لإبراز مواهب أبناء الثغر ورعاية ذوي الهمم، في ظل روح التعاون الموجودة بين أعضاء المجلس والعمل بروح الفريق الواحد.

تفاصيل الانتخابات

وترشح لمنصب رئيس المجلس، كامل بدر ومحسن جورج ومحمد السني، وفاز محمد السني رئيس مجلس أمناء إدارة العامرية بمنصب رئيس مجلس أمناء المديرية، فيما انحصرت المنافسة على منصب نائب رئيس المجلس بين المستشار إبراهيم عبد الله وغالب عبد المولى.

وأسفرت المنافسة عن فوز غالب عبد المولى رئيس مجلس أمناء برج العرب، وحسم جمال الطلخاوي رئيس مجلس أمناء العجمي منصب المراقب المالي للمجلس.

تعيين 3 أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كأعضاء من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم وهم:

1 - محسن جورج سليمان مستشار التعليم بالمحافظة.

2 - آمال عبد الظاهر علي وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق.

3 - عبد الباقي محمد عبد الباقي مدير عام إدارة المنتزه الأسبق.

لينضموا إلى رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية الثماني في دورته الجديدة للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك وفقا لأحكام القانون والقرارات المنظمة.