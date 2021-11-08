تعليم الإسكندرية تحول الوجبة المدرسية إلى مسابقة: «تغذية ومعلومة»

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مبادرة تحت عنوان «تغذية ومعلومة» تهدف لتجميع الصور المتواجدة على علب العصير ضمن الوجبة المدرسية على غرار صورة السير الدكتور مجدي يعقوب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل، التي تتواجد على أغلفة التغذية المدرسية، وتحوي معلومات عنهما، ناهيك عن تزيين بعض أغلفة الوجبة بعلم مصر، وكذا صور عن الحضارة المصرية والفرعونية.

قص معلومات الوجبة المدرسية ولصقها على الورق

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المبادرة التي تم إطلاقها بتأشيرة الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، وتم إخطار الإدارات التعليمية الثمانية بها، لبدء تنفيذها، تهدف إلى أن الأطفال يحتفظون بتلك المعلومات عبر قص الأغلفة ولصقها على ورق أو افرخ كرتون ويتم إدراك تلك المعلومات الهامة عن تلك الشخصيات التي يجب أن تكون قدوة لهم لما حققوه من نجاح وتميز.

المسابقة تشجع الاطفال على إدراك المعلومات القيمة

واضافت فتحي ل«الوطن»، أنه من الممكن أن يحصل التلاميذ على الوجبة دون الالتفات للمعلومات القيمة المتواجدة على الأغلفة والقاءها بعد ذلك، إلا أن وجود مسابقة ستدفعهم للحفاظ عليها من أجل الفوز والتكريم.

وأشارت إلى أن تلك المسابقة لها بعد آخر يتعلق بالنظافة، حيث تضمن تلك المسابقة احتفاظ تلاميذ المدارس باغلفة الوجبة لتتفيذ قواعد المسابقة في المنزل ما يمنع من عمليات إلقاء القمامة في المدارس بشكل عشوائي ويحافظ على مظهر المدارس جيدا.

ما هي الوجبة المدرسية؟

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة التربية والتعليم للمرحلة الأولى من توزيع الوجبة الغذائية، التي بدأت في مدارس الإسكندرية والتي توفر أنماط مختلفة من الوجبات وفقا لنتائج مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المدارس تحت شعار 100 مليون صحة، حيث سيتم تسليم وجبة غذائية لرياض الأطفال وابتدائي، ما يقرب 13 مليون وجبة يوميا للطلاب على مستوى الجمهورية.