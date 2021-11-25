مايا مرسي: الجمهورية الجديدة تحلم فيها المرأة المصرية دون حواجز

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، بكلمة مسجلة في فعاليات الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، بحضور السيدة حورية خليفة الطرمال رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية.

وحضرت وزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاجتماع مع عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية، وممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة.

تمكين المرأة المصرية

قدمت الدكتورة مايا مرسى للمنظمة وثيقة بالحقائق والأرقام الخاصة بما أحرزته جمهورية مصر العربية من تقدم في ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش حاليا لحظات فاصلة في تاريخ مصر الحديث، حيث تشهد بناء جمهورية جديدة قوية واعدة ورائدة وقائدة.

وتابعت: «جمهورية جديدة تلتزم دستورياً وقانونياً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، وجمهورية جديدة تؤمن بأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور هي قيمة عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها».

وأضافت: «واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور وتحت رقابة القضاء».

بناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة

وأوضحت: «جمهورية جديدة اعتمدت منذ اللحظة الأولى على الحقيقة والمصارحة كمنهج لتحقيق أهدافها، جمهورية جديدة قوامها الاستثمار في البشر، وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة، وتحقيق تنمية مستدامة، ونشر قيم المحبة وقبول واحترام الآخر، وتعزيز العمل على الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة».

وأردفت: «جمهورية جديدة تعتمد خطوات مدروسة بكل دقة، وتضع المستقبل المشرق نصب أعينها، تؤمن أن تقدم المجتمعات وتطورها ورقيها يقاس بوضع المرأة فيها، وتحترم المرأة وتقدرها إيماناً بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان».

وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية دون تمييز

وتابعت: «جمهورية جديدة كسرت الحواجز الزجاجية أمام وصول المرأة إلى جميع المناصب القيادية دون تمييز، وتراعي احتياجات المرأة في خططها وموازنتها الوطنية، وتضع الحياة الكريمة والسكن اللائق لشعبها على قائمة أولوياتها، وتطلق أكبر برنامج تنموي في مصر وحول العالم وتدمج المرأة في خططه».

وأكدت: «جمهورية جديدة قادت العالم خلال جائحة كورونا حين اعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة بالإجماع القرار المصري بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات»، موضحة: «جمهورية جديدة تحلم فيها المرأة المصرية دون حواجز، وتعمل دون كلل، وتحلم دائما بمستقبل أفضل».

واختتمت: «جمهورية جديدة صرح رئيسها أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة».