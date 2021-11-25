أقدم راقصي فرقة رضا يروي كواليس عرض «حتشبسوت» في الكرنك: الأجانب رقصوا معانا

طريق يزيد عمره على 3500 عاما، واحد من بين أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، نحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر، تتجه إليه أنظار العالم مساء اليوم مع احتفالية افتتاح طريق الكباش، بعد نحو 60 عاما من الرقص الاستعراضي الشهير في فيلم «غرام في الكرنك» الذي خطفت به فرقة رضا الاستعراضية الأنظار إلى المكان الأثري.

فرقة رضا واستعراض معبد الكرنك

استعراضات فنية مختلفة قدمتها فرقة رضا الاستعراضية في الداخل والخارج وحصدت جوائز محلية وعالمية، بعد أن ذاع صيت الفرقة في غضون سنوات قليلة بعد تأسيسها، لايزال بعضها محفورا في ذهن نبيل مبروك، أقدم راقصي فرقة رضا، أشهرهم استعراض أغنية فيلم «غرام في الكرنك»، يروي ذكرياتها تزامنا مع حفل افتتاح طريق الكباش، قائلا: «فكرة الرقص بالحنطور كانت فكرة محمود رضا ووقت التصوير الأجانب كانوا بيسيبوا الجولات السياحية بتاعتهم ويقفوا يصورونا ويتفرجوا علينا، كانوا مستغربين اللي بنعمله ومبسوطين بيه».

كواليس تصوير عرض الحنطور «الأقصر بلدنا»

إلى جانب استعراض الرقص بالحنطور في شوارع الأقصر، قدمت فرقة رضا استعراضها الشهير«حتشبسوت» ولايزال معبد الكرنك مربوطا في أذهان المصريين بتلك الأغنية القديمة التي يروي كواليس تصويرها، أقدم راقصي الفرقة والصديق المقرب للراحل محمود رضا، بعد أكثر من 50 عاما على عرضها عبر شاشة التلفزيون.

كواليس تصوير أغنية حتشبسوت

«عملنا مسرح في الخلاء بين ساحات معبد الكرنك قدمنا الرقصة عليه، كانت رقصات استعراضية على الطراز الفرعوني»، لافتا إلى تفاعل الأجانب المتواجدين في المعبد أثناء التصوير«الأجانب وقفوا يقلدونا ويرقصوا زينا على أغنية حتشبسوت لمحمد العزبي وكانوا مبسوطين».

واعتبر «مبروك» العرض الاستعراضي الشهير في أغنية «الأقصر بلدنا»، حقق دعما كبيرا للسياحة في الأقصر في تلك الفترة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية.

زيارة محافظة الأقصر

لم تسمح الفرصة لأقدم راقصي فرقة رضا بزيارة معبد الكرنك ومحافظة الأقصر مرة ثانية منذ تصوير الاستعراض الراقص «حتشبسوت»، إلا أنه يتمنى زيارتها مرة ثانية خاصة بعد افتتاح طريق الكباش اليوم «مروحتش تاني الأقصر من بعد الفيلم ده وأتمنى أروحها لو جات الفرصة عشان أشوف التطوير اللي حصل»، معتبرا حفل افتتاح طريق الكباش اليوم، أكبر دعاية لمصر وحضارتنا الفرعونية أمام العالم.