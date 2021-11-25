مشرف ترميم طريق الكباش: آثار تظهر للمرة الأولى في حفل الافتتاح الليلة

ساعات تفصلنا عن الحدث السياحي الأثري الأهم خلال عام 2021، وهو احتفالية طريق الكباش بالأقصر، والتي تظهر للنور مساء اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفيف من الشخصيات الدولية، وضيوف مصر الذين توافدوا خصيصًا لمشاهدة هذا الحدث.

وكشف الدكتور مصطفى الصغير، المشرف على ترميم طريق الكباش، مدير آثار الكرنك لـ«الوطن»، عن أنه تم الانتهاء من اللمسات النهائية استعدادا للافتتاح من خلال توفير خدمات ولوحات إرشادية وترميم الكباش التي عثر عليها خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف مدير آثار الكرنك أنه أيضا سيعرض للمرة الأولى 10 تماثيل برأس أبو الهول خلف كنيسة السيدة العذراء، كما سيعرض أيضا 9 رؤوس للكباش تم تركيبها على جسد التماثيل لتستكمل الصورة جمالها وتظهر للنور في أفضل شكل.

مدير أثار الكرنك: طريق الكباش مليء بالآثار الإسلامية والقبطية والرومانية

وأشار الصغير إلى أن منطقة الكباش غنية بطبقات من الآثار الإسلامية والقبطية والرومانية والمصرية القديمة وكلما حفرنا وجدنا كنوزا، بحسب تعبيره.

وتابع قائلًا: «وجدنا مدينة أثرية بكامل مصانعها ومنقولاتها التي نقلت للمتاحف ومن أجمل ما وجدنا شاهد ضريح لفتاة لا تتجاوز العشر سنوات ونقل على الفور لمتحف الأقصر، كما وجدنا آثارا ولوحات لملك في العصر المتأخر لم يكن له الكثير من الآثار ولم يكن معروفا لدينا، وهذه اللوحات ستساعدنا على تصحيح حقبة تاريخية لم تكن لدينا فيها أي معلومات».

طريق الكباش من أهم العناصر الأثرية لمدينة طيبة القديمة

وشدد الصغير، على أن طريق الكباش من أهم العناصر الأثرية لمدينة طيبة القديمة، وهو طريق ظهر من الفراعنة كمكان لإقامة الاحتفالات الكبرى الملكية والدينية، خاصة أنه يربط بين معابد الكرنك شمالاً ومعبد الأقصر جنوباً.