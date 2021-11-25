خبير سياحي: احتفالية الكباش لها صدى عالمي وستزيد أعداد السياح بمصر

ليس مصر فقط ولا حتى الوطن العربي بل العالم أجمع يترقب الاحتفالية الكبيرة التي تشهدها محافظة الأقصر لافتتاح طريق الكباش، مساء اليوم الخميس، التي سوف تكون على غرار الاحتفالية الخاصة بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط.

طريق الكباش يزيد عمره على 3500 عاما

ويربط طريق الكباش الذي يزيد عمره على 3500 عام بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر ونحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

زيادة أعداد السياح بعد افتتاح طريق الكباش

قال محمد كارم، الخبير السياحي، أن احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر سوف يكون لها مردود وصدى عالمي، الذي يترتب عليه زيادة في أعداد السياح القادمين لمصر، حيث تعد الاحتفالية عرضا ترويجيا ودعائيا عالميا للحضارة الفرعونية بشكل خاص وللسياحة المصرية بوجه عام.

زيادة ولي العهد البريطاني ساعد في الترويج للسياحة

وأضاف «كارم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزيارة الأخيرة لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال إلى مصر ساعدت في الترويج للسياحة المصرية وانعكس ذلك على أعداد السياح القادمين إلى مصر وخاص السياح البريطانيين.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق مرتفعة للغالية مع بداية الموسم السياحي الشتوي، وأنه من المتوقع أن يكون هذا الموسم أفضل من الموسم السابق.

طفرة في الأقصر بعد افتتاح طريق الكباش

وأوضح «كارم»، أن الأقصر تشهد طفرة سياحية بعد افتتاح طريق الكباش الأثري الذي يعد جزءا من تاريخ الإنسانية، بسبب المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لإعادة تأهيل بعض المناطق في المحافظة مثل كورنيش النيل، بالإضافة إلى أعمال الترميمات التي أجرتها وزارة الآثار.