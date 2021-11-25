إحالة 70 من العاملين بالمدارس للتحقيق في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حملة مكبرة لمتابعة المدارس شملت المرور على 10 مدارس بالإدارة التعليمية برشيد لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري.

والمدارس هي: رشيد الإعدادية بنات، رشيد الثانوية بنات، أم المحسنين الابتدائية، عباس الطحان الثانوية المشتركة، محلة الأمير تعليم أساسي، أدفينا الابتدائية، أدفينا الإعدادية الجديدة بنات، مجمع حوض السرايا الرسمية للغات، علي الجارم الرسمية لغات، علي المغربي الإعدادية بالفترة المسائية.

رصد حالات غياب

كما جرى رصد غياب 30 عاملا في 8 مدارس دون سند قانوني، و40 حالة ترك عمل وتم إحالتهم للتحقيق لعدم الانضباط الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري وأعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس؛ لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

إحالة 163 عاملا للتحقيق

كما شهد عدد من مدن المحافظة أمس حملات رقابية أسفرت عن إحالة 163 عاملا في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية إلى التحقيق؛ لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تكثيف الحملات

وشدد محافظ البحيرة على تكثيف حملات الرقابة على المصالح الحكومية والخدمية؛ لمتابعة الانضباط ومدى التزام العاملين وتلقيهم لقاح كورونا.