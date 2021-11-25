إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بقرية الصبية في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم سيارة نقل بشخصين بقرية الصبية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح إثر حادث تصادم بقرية الصبية التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من باسم حسام محمد عوض، 11 سنة، مصاب بنزيف على المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود عبد العزيز، مصاب بكسر في الحوض، أحمد أمين مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجار عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد أصيبت أمس طالبة بمدرسة الأمين بوادي النطرون إثر سقوطها من أعلى المدرسة، وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى طالبة مصابة بكسر في فقرات العمود الفقري، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة عائشه ناجي عبد النبي، 14 سنة، مقيمة وادي النطرون مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن اشتباه كسر بالساق اليمنى، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.