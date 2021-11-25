محافظ الفيوم يخصص 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين شهداء لقمة العيش بالأردن

تمكن يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بمساعدة النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، من إنهاء إجراءات خروج جثامين 3 شباب «شهداء لقمة العيش» في دولة الأردن، حتى تعود جثامينهم لدفنهم في مقابر أسرهم بمسقط رأسهم بمحافظة الفيوم، وذلك بعدما لقوا مصرعهم إثر انهيار حفرة فوقهم أثناء عملهم في حفر بئر مياه بدولة الأردن، وذلك خلال رحلة بحثهم عن لقمة العيش، فيما خصص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 3 سيارات إسعاف لنقل الجثامين عقب وصولها من المطار إلى قريتهم بالفيوم.

شهداء لقمة العيش

وقال علي كشري، أحد أهالي قرية شعلان التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إنّ 3 من شباب القرية لقوا مصرعهم خلال بحثهم عن لقمة العيش في دولة الأردن، حيث انهارت عليهم حفرة أثناء عملهم في حفر بئر مياه، ولم تتمكن أسرهم من التواصل مع أحد لعودة جثامينهم، فتوجهوا إلى يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية ليساعدهم في إعادة الجثامين.

وزارة الهجرة تنهي إجراءات عودة الجثامين

وقال النائب يوسف الشاذلي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّه فور علمه بالواقعة، تواصل مع شؤون المغتربين بوزارة الهجرة، بمساعدة غادة عجمي عضو مجلس النواب، لعودة جثامين شهداء لقمة العيش أبناء قرية شعلان التابعة لمركز يوسف الصديق، وبالفعل تم إنهاء الإجراءات، حيث من المقرر أن تصل الجثامين خلال 24 ساعة القادمة حتى يتم دفنهم في مسقط رأسهم بالفيوم.

تخصيص 3 سيارات إسعاف لنقل الجثامين

في سياق متصل، أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مرفق الإسعاف بتوفير 3 سيارات إسعاف على نفقة المحافظة، لنقل الجثامين فور وصولها للمطار، وإيصالها إلى قرية شعلان بيوسف الصديق، تمهيداً لتشييع جنازة شهداء لقمة العيش إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرهم.