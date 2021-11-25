أستاذ مناعة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تنشط الجهاز المناعي

أعلنت وزارة الصحة على موافقتها المبدئية على إعطاء جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح فيروس كورونا إلى بعض الفئات وتعد هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وهذه الفئات هم «العاملين في القطاع الطبي، ومن يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة بالإضافة إلى كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة الأولية».

أهمية الجرعة «الثالثة» من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الرحمن الشايب، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح الخاص بالفيروس التاجي كورونا عرضة للإصابة مرة أخرى بالفيروس نتيجة الطفرات التي تحدث في الفيروس.

الجهاز المناعي يفقد بعض قوته في مكافحة فيروس كورونا

وأشار «الشايب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك دراسات أفادت أنه مع مرور الوقت يفقد الجهاز المناعي بعض من قوته في مكافحة فيروس كورونا، وهنا يأتي دور الجرعة التعزيزية التي تعد بمثابة حافز منشط للجهاز المناعي لدى الإنسان، موضحا «كما أنها تعمل على زيادة نسبة الأجسام المضادة للفيروس داخل الجسم، بالإضافة إلى أنها تعمل على مساعدة الجهاز المناعي في مقاومة المتحورات الجديدة من الفيروس التاجي».

اختلاف جرعات لقاح كورونا

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي خطورة وتأثير في الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح فيروس كورونا مختلفة عن الجرعتين الأولى والثانية.

الجهاز المناعي قادر على التعامل مع أي تطعيمات

وأوضحت أن الجهاز المناعي قادر على التعامل مع أي نوع من أنواع التطعيمات، كما أن الاختلاف في الجرعات يساعد من قوة الجهاز المناعي وذلك من خلال تحسين التنوع البيولوجي للجهاز.

وعن أهم الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة، قالت «عبد الوهاب»، إن مع قدوم فصل الشتاء ترتفع فرص الإصابة بالفيروس، وعلى الأشخاص الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

واختتمت: «يجب الالتزام بارتداء الكمامة، وتنظيف اليدين قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها، وفي حال معاناة الشخص من ضيق في التنفس، مع ارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر الشديد، فلابد أن يعزل نفسه في المنزل ولا ينزل إلى الشارع لتجنب نشر العدوى».