«الداخلية» تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين في كافة المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين.

تم خلال الاحتفالية، تقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة، الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود في سجل التضحيات؛ لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية تعلن بجلاء أنه لا تفريط في حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

تكريم أبناء الشهداء والمتفوقين

وجرى تكريم أبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة.

وكان لتلك الاحتفالات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم، الذي يُعد امتدادًا لتكريم آبائهم من شهدائنا الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع.

يأتى ذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.