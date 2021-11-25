منفذو جدارية إعلان حفل افتتاح طريق الكباش: تصميمها يناسب طبيعة الحدث

تتجه أنظار العالم خلال ساعات قليلة إلى محافظة الأقصر وتحديدا، إلى طريق الكباش، حيث تقام احتفالية تأهبت لها المحافظة لتبهر الجميع بجمالها، وبكل مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة، ويهدف لتحويل المدينة إلى أكبر متحف مفتوح بالعالم؛ حتى تتمكن مدينة الأقصر السياحية من استعادة مكانتها القديمة.

أكبر وأول جدارية في افتتاح طريق الكباش

ومن ضمن الاستعدادات التي شهدتها المدينة، وضع اللمسات الأخيرة للحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش، بتركيب أكبر جدارية في الصعيد بمساحة 630 مترا، والتي تحمل شعار الحفل والهوية البصرية للأقصر، وتعتبر أول جدار إعلاني في مصر، كما تضمن أعمال التطوير والتجميل، تركيب الجداريات، ونشر اللافتات والأعلام، وتغيير اللافتات الإعلانية لكل المحال والمطاعم والشركات، وتوحيدها.

أمجد ياسين، أحد المشرفين على تركيب اللافتات والجداريات الخاصة بالاحتفالية، قال في حديثه لـ«الوطن»، إن المشروع تم بالتعاون مع الجامعة الألمانية ومحافظة الأقصر للمساهمة في إطلاق شعار ولوجو للاحتفالية من وحي «النيل والشمس والألوان الزاهية للمقابر»، مؤكداً على أنه تم الانتهاء أخيراً من تركيب عشرات اللافتات التي يجري تركيبها ضمن خطة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الهادفة لظهور المدينة في ثوب جديد أمام زوارها من سياح العالم.

فكرة توحيد الإعلانات في الأقصر

أوضح «أمجد»، أن فكرة توحيد ألوان الإعلانات للشوارع والمحلات جاءت من وحي طلاب الجامعة الألمانية، لتتناسب مع محاور مشروع الهوية البصرية وتصبح جزءاً من البانوراما الفنية التي باتت تغطي الشوارع والميادين والمسارات والمناطق السياحية بالمدينة، مشيداً بمجهود الشباب «هناك تعاون كبير بين شباب الأقصر لاستعداد لهذا الحدث، فالمدينة لا تخمُل».

ويربط طريق المواكب الكبرى بين معبدي الأقصر، ليمر الطريق بمعبد موت أحد معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر السياحية، ويضم الطريق عدداً كبيراً من التماثيل تتخذ 3 أشكال وليس شكلاً واحداً، ويغلب على هذه التماثيل تمثال أبوالهول.