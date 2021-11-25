توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان لاستثمار موارد الغاز الطبيعي

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني كوستاس سكريكاس، وزير البيئة والطاقة، بحثا خلالها سبل توسيع نطاق التعاون في مجال البترول والغاز، لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، حيث أكد الوزيران أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة.

وعقب المباحثات، وقع الوزيران، مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التعاون الثنائي في مجال الغاز الطبيعي، وأكد الوزيران أنّ توقيع المذكرة يأتي في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على استثمار موارد الغاز الطبيعي بما لها، من أهمية استراتيجية كبيرة في تنمية العلاقات والروابط المشتركة، ما يضمن رفاهية وأمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

خفض الانبعاثات

وأضاف الوزيران بحسب بيان، أنّ المذكرة خطوة مهمة في تعظيم الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، لتسهيل وتأمين انتقال الطاقة عالميا، من خلال التركيز على ضرورة خفض الانبعاثات.

الغاز الطبيعي المسال

يذكر أنّ مذكرة التفاهم تتضمن 3 مجالات ذات أولوية، للتعاون مع إمكانية التوسع مستقبلا، وتشمل تجارة الغاز الطبيعي المسال، وأنشطة البحث والاستكشاف والربط الفعلي لشبكات خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالبلدين.

وتهتم مذكره التفاهم، بوضع الإطار الذي يشجع شركات ومؤسسات الطاقة من الدولتين للتعاون، وبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.