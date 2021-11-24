«التضامن» تنظم حملات لإيواء المشردين بشوارع بورسعيد

كشفت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، استعدادات استقبال فصل الشتاء، وذلك من خلال حملات لإيواء المشردين الكبار والصغار في الشوارع قبل أن يشتد عليهم البرد، ضمن مبادرة حياة كريمة لجمع المشردين من الشوارع، كما يتم تقديم بطاطين للأسر الأولى بالرعاية.

إيواء المشردين بشوارع بورسعيد

وأوضحت «حبيش»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك متابعة مستمرة مع الجهات المعنية؛ للبحث عن المشردين في الشوارع وإيداعهم دور الرعاية، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسي، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بعدم وجود مشردين في الشوارع، وتقديم حياة كريمة لهم وللأسر الأولى بالرعاية.

وقالت إن المشردين يأتون من المحافظات الأخرى، ويستقرون في الشارع، وتقوم الإدارات المختصة بالمديرية برصدهم وحصر أماكن تواجدهم في مختلف أحياء بورسعيد، ونقلهم إلى دور الرعاية، وبمجرد دخولهم يتم تنظيفهم وتوفير ملابس نظيفة وطعام صحي لهم، بالإضافة إلى حصولهم على الخدمات التعليمية والترفيهية والرياضية ليشعروا أنهم وسط أسرهم.

كما أعلنت إنه تم إيداع مسن إحدى دور الرعاية، بعد تخلي أبناؤه عنه، وتركوه ينام بالشارع، لافتة إلى أن المديرية تستهدف أيضا استضافة كبار السن حال تخلي الأسر عنهما.

توزيع بطاطين للحماية من الشتاء

وأوضحت أن المديرية تتابع خلال فصل الشتاء الأسر الأولى بالرعاية، والأرامل والأيتام، والمرضى، ويتم توزيع بطاطين عليهم لحمايتهم من برد الشتاء.