تفاصيل المسابقة الدينية الكبرى للعاملين بالمدارس.. الجائزة الأولى 2500 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المسابقة الثقافية الدينية الكبرى، للعاملين بالمدارس الحكومية المصرية (من غير المعلمين)، من إداريين وأخصائيين وأمناء، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة داخل المجتمع المدرسي، بكتابة بحث موثق من أحد الموضوعين «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»، و«نساء على عرش مصر».

وقالت الوزارة، إنه يتم تسليم الأعمال المشاركة إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية في الإدارة التابع لها الطالب، أو العامل بها المدرس أو العامل، أما العاملين بالمديريات التعليمية، فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية في المحافظة.

شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى للعاملين بالمدارس الحكومية

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى للعاملين بالمدارس الحكومية وهي كالتالي:

- أن يكون المشترك من العاملين بالمدارس الحكومية المصرية.

- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس 48 بهوامش (2.54 سم).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد. تقدم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير.

جوائز الفائزين بالمسابقة الثقافية الدينية الكبرى

وقالت وزارة التعليم، إن وزارة الأوقاف ستقدم للفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبري وهي كالتالي:

- الفائز الأول : 2500 جنيه.

- الفائز الثاني: 2000 جنيه.

- الفائز الثالث: 1500 جنيه.

- الفائز الرابع 1000 جنيه.

- الفائزين من الخامس إلي العاشر: 750 جنيه.