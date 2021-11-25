التعليم تدشن مسابقة بحثية للطلاب والآباء والمعلمين: تستهدف نشر الوسطية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فعاليات العام الثالث من «المسابقة الثقافية الدينية الكبرى»، بهدف نشر الفكر الديني المعتدل، ومواجهة الأفكار الخاطئة بالأفكار الصحيحة وتفنيد الدعاوى الكاذبة التي قد تستهدف أبناء مصر.

المسابقة تستهدف جميع أفراد الأسرة المدرسية

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تستهدف جميع أفراد الأسرة المدرسية من الطلاب المسجلين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة وكذلك الطلاب المصريين بالمدارس الدولية على أرض مصر على اختلاف مراحلهم التعليمية، وأولياء أمورهم، كما تستهدف المسابقة جميع المعلمين والأخصائيين والأمناء على اختلاف تخصصاتهم، وكذلك القيادات التعليمية بمختلف مستوياتها.

وقالت وزارة التعليم، في بيان لها، اليوم، إنه يحق للمتسابقين جميعهم الاستعانة بمكتبات وزارة الأوقاف، ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما يجوز لهم تبادل المطبوعات سواء بصورتها الورقية أو الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل الرفعي، دون التقيد بحقوق الملكية الفكرية، بناء على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضافت الوزارة، أنه يتم تسليم الأعمال المشاركة إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية في الإدارة التابع لها الطالب، أو العامل بها المدرس أو العامل، أما العاملين بالمديريات التعليمية، فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية في المحافظة.

جوائز مالية للعشرة الأوائل من الفائزين

الجوائز المالية للمسابقة مقدمة من وزارة الأوقاف للعشرة الأوائل من الفائزين بكل مستوى من مستويات المسابقة، كما تقدم جائزة مالية لمدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية حال حصدهما أكبر عدد من الفائزين على مستوى الجمهورية، ويشهد العام الثالث للمسابقة تخصيص جائزتين ماليتين لموجه عام المديرية وموجه أول الإدارة حال حصدهما أكبر قدر من المشاركة في المسابقة، كما يحصل الفائز على شهادة تقدير من وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني.

«الإلحاد» للمعلمين و«ضلالات الإرهابيين» للإداريين

وحددت وزارة التعليم الموضوعات للمشاركين في المسابقة من قيادات الوزارة والعاملين والمعلمين والطلاب وهي كالتالي:-

- قيادات الوزارة: مناقشة مفهومي الجاهلية والصحوة لدى الجماعات المتطرفة، فلسفة الحرب والسلم والحكم في الفكر الإسلامي.

- معلمي التربية الدينية الإسلامية: كتابة بحث عن مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، والعقل والنص.

- العاملين بالمدارس الحكومية: كتابة بحث عن ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، نساء علي عرش مصر.

تنظيم النسل للآباء وخطورة التكفير لطلبة الثانوية

- أولياء الأمور: كتابة بحث عن حق الوطن وتنظيم النسل ومتغيرات العصر.

- طلاب المرحلة الثانوية، مهارات التواصل في السنة النبوية، خطورة التكفير والفتوي بدون علم.

- طلاب المرحلة الإعدادية، تلخيص أحد الكتابين مكارم الأخلاق وحماية دور العبادة.

- طلاب المرحلة الإبتدائية، تلخيص كتاب الإسلام يتحدث عن نفسه.