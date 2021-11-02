وزارة التعليم: تدريس مادة التكنولوجيا إجباري على جميع الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس مادة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، بشكل إجباري، في العام الدراسي الجديد 2021-2022، طبقاً للقرارات الوزارية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، منوهة إلى أن تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمادة أساسية لجميع الطلاب ضمن منظومة التعليم الجديد، وسيجرى تدريسها أسبوعيا في حصتين بما يعادل 90 دقيقة، وتقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويختار المعلم من الاختبارات المعدة مسبقاً من المنصة.

التعليم: تدريس مادة التكنولوجيا إجباري على الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن تدريس مادة التكنولوجيا سيكون إجباري على الطلاب الصف الرابع الابتدائي، مشيرة إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة في تطوير جميع المناهج الدراسية، بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدة أنه في حال رسوب الطالب في المادة يعيد السنة مرة آخرى.

وزارة التعليم: مادة التكنولوجيا رسوب ونجاح

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة التكنولوجيا ستكون مادة رسوب ونجاح لطلاب المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن الـ3 اختبارات مقسمة إلى الامتحان الأول بعد انتهاء شهر من الدراسة، والثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني والاختبار الأخير في نهاية الفصل الدراسي، وتجمع الاختبارات في نهاية العام الدراسي «100 الفصل الدراسي الأول + 100 الفصل الدراسي الثاني»، مقسوم على 2 مع الأخذ في الاعتبار أن الفصل الدراسي الأول ليس له نتيجة تعلن ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

التعليم: تحويل درجات مادة التكنولوجيا لأربع ألوان

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه سيجرى تحويل درجات مادة التكنولوجيا، طبقا لمستند وزارة التربية والتعليم، إلى 4 ألوان: اللون الأزرق من 85 إلى 100 درجة، ويعني أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف، والأخضر من 65 لأقل من 85 درجة، ويعني أن المتعلم امتلك المهارات والمعارف، والأصفر من 50 لأقل 65 درجة، ويعني أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم، والأحمر: من 1 لأقل 50 درجة، ويعني أن المتعلم لم يتقن هذه المهارات والمعارف ويحتاج إلى الكثير من الدعم وينقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه من اللون الأصفر إلى الأزرق، وإذا حصل الطالب على اللون الأحمر له دور ثاني في الفصلين الدراسيين.

يذكر أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر بعد اختبارات الدور الثاني يعيد السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم توزيع الدرجات لكل فصل دراسي، حيث أن المادة تهتم بربط الطالب بتطورات البيئة المحيطة.