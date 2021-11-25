4000 جنيه للفائزين من قيادات التعليم بأفضل بحث عن الجماعات المتطرفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن «المسابقة الثقافية الدينية الكبرى» للقيادات التعليمية، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة في المجتمع المدرسي، للعام الدراسي 2021/2022، بكتابة بحث موثق من أحد الموضوعين مناقشة مفهومي الجاهلية والصحوة لدى الجماعات المتطرفة، فلسفة الحرب والسلم والحكم في الفكر الإسلامي.

شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لقيادات التعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لقيادات التعليم وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم من الموجهين، أو الموجهين الأوائل، أو رؤساء، أو مديري الإدارات، أو مديري العموم، أو مديري المديريات العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- صفحات البحث من 30 إلى 35 صفحة، وتعطى أرقاها متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس 48 بهوامش 2.54 سم.

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي «غير مسود»، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الماشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود «lioll» عند كتابة العناوين.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المتبع النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- تقدم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير.

4000 جنيه للفائز الأول في المسابقة

وقالت وزارة التعليم، إن وزارة الأوقاف ستقدم للفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبري وهي كالتالي:-

الفائز الأول : 4000 جنيه

- الفائز الثاني 3500 جنيه.

- الفائز الثالث: 3000 جنيه.

- من الفائز الرابع إلى العاشر: 1500 جنيه.