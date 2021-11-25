مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين بالبحيرة.. بالأسماء

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة جامبو بأخرى ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام مدخل ايتاى البارود، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز إيتاي البارود استقبال المستشفى 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارتين، وتلقوا الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

واسفر الحادث عن إصابة كلًا من «أحمد عبد الجواد البسيوني 15 سنة مقيم بالمحلة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء نبيل إبراهيم 45 سنة مقيم بالمنيا ومصاب باشتباه نزيف بالمخ، وفتحي محمد فتحي 27 سنة مقيم بكوم حماده ومصاب كدمات متفرقة بالجسم، وخالد محسن عبد الصمد 25 سنة مقيم بدسوق ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الحميد محمد عبد الرحيم 29 سنة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة»، وجارى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهم.

مصرع شاب

وفي سياق آخر لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة معمار بمحل عمله، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة بدر يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من أعلى سقالة في محل عمله وجري حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص تبين وفاة عيد رمضان العربي 25 عامًا مقيم كفر الزيات وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي مركز بدر العام وتم تحرير محضر بالواقعة.