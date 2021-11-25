«الأعلى للثقافة» يعلن عن مسابقة رسم للأطفال.. اعرف الموعد والشروط

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل مسابقة آثار بلدنا للأطفال، والتي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل، ومن المقرر استقبال الأعمال المشاركة حتى يوم 31 ديسمبر 2021.

ويأتي مضمون المسابقة على النحو التالي:

«إن بلدنا الحبيبة مصر، مرت بعصور مختلفة وحقب تاريخية عديدة، خلفت من ورائها حضارة عظيمة تشهد لها حتى الآن، ومن هذا المنطلق يدعو المجلس القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عبدالحافظ، الأطفال للمشاركة في المسابقة برسمة يعبر فيها الطفل عن معرفته بتاريخ بلده وآثارها بمختلف أنواعها الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أهداف مسابقة «آثار بلدنا»

وتهدف المسابقة إلى حث الأطفال على الاطلاع لمعرفة آثار بلده، وإظهار المواهب الفنية الكامنة داخله بالتعبير عنها من خلال لوحة فنية يوضحون فيها آثار بلدهم.

المشاركون في المسابقة

- المرحلة العمرية: يشترك في المسابقة الأطفال من سن 4 سنوات إلى 18 سنة داخل مصر.

شروط خاصة بالمتسابق:

يكتب الطفل على العمل البيانات التالية:

- الاسم رباعيًا - تاريخ الميلاد والسن - الجنس «ذكر - أنثى» - الجنسية - البلد - المحافظة - رقم الهاتف المنزلي والمحمول إن وجد - عنوان المنزل بالكامل - اسم المدرسة وعنوانها والإدارة التعليمية التابع لها.

- ويرسل المتسابق صورة من شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة له، يكتب خلفها اسمه بالكامل.

شروط مسابقة «آثار بلدنا»

- للمتسابق الحق في المشاركة بعملين على الأكثر.

- يرسم الطفل لوحة تعبر عن آثار وحضارة بلده.

- يستخدم الطفل أية نوع من الألوان ماعدا القلم الرصاص.

- لا يقل حجم اللوحة عن حجم كراسة رسم A4.

- يكتب على العمل المشارك «آثار بلدنا» - قسم فنون تشكيلية 2021/ 2022.

- الأعمال المشاركة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

- في حال عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

الجدول الزمني لمسابقة آثار بلدنا

آخر موعد لاستقبال الأعمال 31 ديسمبر 2021.

عنوان المراسلة

يتم إرسال الأعمال على العنوان التالي:

محطة المساحة - الهرم - المركز القومي لثقافة الطفل

جوائز مسابقة آثار بلدنا

يتم توزيع ميداليات ذهبية وميداليات فضية وشهادات تقدير ومجموعة من إصدارات المركز، ويتم نشر الرسوم الفائزة في كتالوج.