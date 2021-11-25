هذا ما يحدث لجسد الإنسان بعد الغرق ويجعل الجثة تطفو فوق الماء

يجهل كثير من الناس، الأسباب الفيزيائية التي تجعل جثة الشخص المتوفى تطفو فوق الماء، سواء حدثت الوفاة داخل البحر بفعل الغرق أو خارجه تم إلقائها في الماء، وقد يأتي من أبرز التفاسير البديهية الظاهرة على ذلك، هو امتلاء الجسد بالمياه، ما يجعل الجثة تسبح فوق سطح البحر.

لكن يبدو أن الأمر به مزيد من التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بفيزياء جسد الغريق، أكثر من الطب، وذلك حسبما أكد الدكتور سيد أحمد سيد، طبيب جراحة الأوعية، خلال حديثه لـ«الوطن»، ونسرد لكم تلك التفاصيل في السطور التالية.

سر طفو الجثة على المياه

يقول الدكتور أحمد سيد، طبيب جراحة الأوعية، إن جثة المتوفى تكون كثافتها أقل من كثافة المياه، وتكون الجثة مستلقية على بطنها، في حال إذا وقعت الوفاة على البر ثم ألقيت في الماء، فهنا تطفو الجثة على المياه، لأن الهواء يبقى في الرئتين بحكم كون مخرج المجرى التنفسي «الفم والأنف» مغلقًا بسبب تغطية الوجه بالماء.

وأوضح طبيب الجراحة، أنه في حال إذا كانت الجثة مستلقية على ظهرها، فإن الوفاة تكون قد حدثت في المياه، وهذا يؤدي لغرق الجثة، لأن الماء يجد طريقه إلى الرئتين مستبدلًا بالهواء فيها، أما في حال عودة الجثة إلى سطح الماء، فإنها تكون غارقة منذ فترة تتراوح بين أسابيع إلى أشهر.

تحلل الجثة الغارقة في المياه يولد غازات ويقلل من كثافتها

وأضاف أن طفو الجثة بعد فترة من غرقها، يكون نتيجة للتحلل الذي يحدث للجسد، بفعل الجراثيم الموجودة في الجهاز الهضمي والتنفسي، مشيرًا إلى أن هذا التحلل يولد غازات ويقلل من كثافة الجثة، ما يدفعها للطفو على المياه، وفي أغلب الحالات تطفو الجثث ووجهها للأسفل بفعل تراكم أغلب الغازات في البطن وارتخاء الأطراف نحو الأمام.