الشواطئ المفتوحة في مطروح.. إنقاذ شابين من الموت غرقا

رفع العاملون على الشواطئ المفتوحة في مطروح حالة الطوارئ، فيما تمكنت فرق الإنقاذ والغواصين على شاطئي روميل ومينا الحشيش من إنقاذ شابين من الموت، بعدما تعرضهما للغرق خلال السباحة في البحر، ما أدى إلى إصابتهما بضيق في التنفس واختناق، ونقلتهما سيارتا إسعاف إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.

إنقاذ شاب عشريني من الغرق بأحد الشواطئ المفتوحة في مطروح

وتمكن فريق «غواصين الخير» المتطوعين، اليوم، في شاطئ مينا الحشيش شرق مدينة مرسى مطروح، وهو أحد الشواطئ المفتوحة في مطروح، من إنقاذ شباب عشريني يدعى صالح إبراهيم يوسف، 23 سنة، من القاهرة، ونُقل إلى مستشفى مطروح العام، وبتوقيع الكشف الطبى علية تبين أنه مصاب بضيق في التنفس نتيجة تعرضه لغرق والحالة العامه متوسطة، ويجرى استكمال العلاج للمصاب من خلال الفريق الطبى بقسم الطوارىء بمستشفى مطروح حتى المثول للشفاء.

تعرض شخص للغرق بشاطئ روميل في مطروح

كما تعرض شاب عشريني للغرق في شاطئ روميل، ويدعى كريم علي راغب، 28 سنة، من القاهرة، وعقب إنقاذه من الغرق وإخراجه من البحر في حالة صعبة، جرى نقلة إلى مستشفى مطروح العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه مصاب بضيق في التنفس والحالة العامة متوسطة.

ارتفاع الأمواج بالشواطئ المفتوحة في مطروح

وتشهد مدينة مرسى مطروح ارتفاع الأمواج، ووجود سحب ومد وجزر، مع نشاط للرياح على جميع الشواطئ المفتوحة على البحر المتوسط، ما يعرض حياة رواد هذه الشواطئ للخطر.

ومنع العاملون على هذه الشواطئ المصطافين من النزول إلى البحر، بحسب سالم دواس أحد العاملين على شاطئ أم الرخم شرق مرسى مطروح في حديثه لـ«الوطن»، والاقتصار على جلوس الزائرين تحت الشماسي للاستمتاع بالأجواء الجميلة على البحر واللعب على الرمال، حفاظا على حياة الناس التى تعد أغلى الأشياء،على حد قوله، وذلك حتى تنتهى النوة يوم الاثنين المقبل وتستقر أوضاع البحر مرة أخرى ويُسمح بعد ذلك للجميع بالنزول والاستمتاع بالسباحة، مع إمكانية نزول المصطافين خلال هذه التوقيت في الشواطئ المغلقة مثل الليدو والبوسيت وباب البحر، والفيروز، والعوام.