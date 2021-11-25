النيابة توجه للمتهم بهتك عرض طفلة المعادي تهمة الاختطاف

وجهت النيابة العامة للمتهم بهتك عرض طفلة المعادي، التي تبلغ من العمر 3 سنوات داخل إحدى المدارس الشهيرة بمنطقة زهراء المعادي، تهمة الاختطاف مع اقترانها بجريمة أخرى وهي هتك العرض، وذلك بطريق التحايل بأن قام باستدراجها لدورة المياه الموجودة بمحل عمله بالمدرسة، وقام بملامسة أماكن عفتها قاصدا هتك عرضها بالقوة.

تقرير الفحص أثبت الواقعة

وفي وقت سابق، حصلت «الوطن» على نص التقرير الطبي المتعلق بشأن «سارة» الضحية الأولى التي تم الاعتداء عليها جنسيا وهتك عرضها داخل المدرسة، إذ تبين وجود إحمرار في فتحة الشرج، الذي يعد دليلًا واضحًا يشير إلى ارتكاب المتهم جريمته بحق الطفلة، بعد أن أنكر كل الاتهامات المنسوبة إليه أمام جهات التحقيق.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بعد خضوعه لجلسة تحقيق استمرت 180 دقيقة لكشف تفاصيل الواقعة، حسبما أعلن المحامي خليفة أحمد، دفاع طفلة ضحية هتك العرض داخل مدرسة بالمعادي لـ«الوطن».

أقوال أسرة الطفلة

وأدلت أسرة الطفلة الضحية، بأقوالها أمام جهات التحقيق، فيما حدث مع الطفلة داخل إحدى دورات المياه الموجودة بالمدرسة، وقالت والدة الطفلة، إن ابنتها شكت لها بقولها: «يا ماما عمو شطفني ووجعني»، وأضافت: «أول ما سمعت الكلام دا منها توجهت للمدرسة وتقابلت مع إدارتها، وأنكروا الواقعة، وقالوا ماعندهمش حد بيعمل كدا ولما رجعت البيت أكدت الواقعة، كمان مفيش كاميرات مراقبة في المدرسة»، واتهمت الأسرة المدرسة بالإهمال في حياة الأطفال.

بداية الواقعة ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص يتهم فيه عاملا بالتحرش بطفلتها داخل مدرسة خاصة، وبالانتقال والفحص، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 18581 جنح المعادي، وعرضه على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها السابق، بتجديد حبسه 15 يوما.